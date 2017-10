São Vicente : Centenas de pessoas na 8ª Caminhada Rosa

30/10/2017 02:04 - Modificado em 30/10/2017 02:04

Inserido no âmbito do “Outubro Rosa” organizado pela Liga Cabo-verdiana Contra o Cancro, esta edição, como tem sido nas outras, levou às ruas do Mindelo centenas de pessoas trajando camisas rosas que, juntamente com a fita da mesma cor, simboliza o mês da consciencialização da luta contra o cancro da mama.

Um trajecto que começou na sede da LCCC e que terminou na praia da Laginha, passando por Fonte Francês, Monte Sossego, Praça Estrela e Avenida Marginal, entre outros, arrastou diversas pessoas que responderam ao “chamado” e, não só mulheres estiveram presentes. Apesar de serem o grosso, os homens também trajados a rigor, de rosa, aderiram à causa.

Uma caminhada que antecede o dia Mundial da Luta Contra o Cancro da Mama, 30 de Outubro, que tem uma grande importância na sensibilização das mulheres nesta luta, bem como daquelas que passaram por este “flagelo” e que se consideram autênticas vencedoras e lutadoras e que continuarão sempre a lutar.

O Dia Mundial do Cancro é um evento global que visa unir a população em torno da luta contra o cancro. Destina-se a salvar vidas humanas, através da sensibilização e da educação. Representa uma tentativa de criar oportunidades para se falar de cancro, focando diversas temáticas ligadas ao mesmo.

Com muita gente a aderir à causa, deixa uma mensagem de força e união não só entre as mulheres mas também entre os homens que estiveram presentes, diz uma participante.

Conceição Pinto, Presidente da LCCC diz que estavam à espera de uma boa resposta por parte da população pois as adesões têm crescido ao longo destas edições, o que mostra que as campanhas de sensibilização estão a ter algum efeito. “Ou seja, a qualidade das campanhas tem atingido diversas pessoas, o que é bom. E queremos que as pessoas continuem a investir na prevenção”, diz.

Depois de ter organizado diversas actividades ao longo deste mês, a Liga Contra o Cancro e tendo Monte Sossego como zona escolhida este ano para a realização de actividades de sensibilização, agradece a participação pela adesão. A Casa da Morna recebeu a 3ª edição da noite rosa.