Com Vozinha titular a AEL Limassol vence OL. Nicósia e sobe ao quinto lugar da liga Cipriota

27/10/2017 00:20 - Modificado em 27/10/2017 00:20

O AEL Limassol, equipa Cipriota onde militam os internacionais cabo-verdianos Vozinha e Marco Soares, recebeu e venceu o OL. Nicósia por 3-0 e, alcançou a quinta posição da principal liga de Chipre.

Com o guarda-redes Vozinha a actuar a tempo inteiro e Marco Soares a não sair do banco de suplentes, a equipa que à entrada para a oitava jornada ocupava a décima posição com dez pontos, não teve muitas dificuldades em ultrapassar a equipa de Nicósia e alcançar, assim, os treze pontos, entrando na zona do (Grupo Campeonato), fugindo assim aos lugares perigosos da tabela classificativa. Mitrea por duas vezes e Arruabarrena de grande penalidade, fizeram os golos do jogo a favor dos da casa.

A equipa dos internacionais cabo-verdianos tem um registo pobre no que toca à finalização e com oito jornadas disputadas tem apenas sete golos apontados. Na baliza, Vozinha continua implacável e somente por quatro vezes viu as suas redes balançarem e, neste momento, é a defesa menos batida do campeonato a par do Anorthosis que ocupa a segunda posição com dezanove pontos e com mais um jogo disputado.

O AEL regressa assim às vitórias, isto após dois desaires ambos por uma bola sem resposta, primeiro frente ao Paphos e, recentemente, frente ao Omonia. Com este triunfo, a equipa alcançou o Doxa com treze pontos, ficando assim a seis pontos dos líderes AEK Larnaca e Anorthosis que têm dezanove pontos conquistados, mas têm ambos nove jogos já disputados. Na próxima jornada que será disputada já neste domingo 29, a equipa de Vozinha e Marco Soares viaja até ao terreno do Ermis, equipa que ocupa a décima posição com dez pontos.