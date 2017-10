Académica do Porto novo aposta tudo na nova época desportiva

27/10/2017 00:15 - Modificado em 27/10/2017 00:15

A “Micá” do Porto Novo heptacampeã regional já começou a preparação para a nova época desportiva e apresentou no seu plantel oito caras novas para a época que se aproxima.

Além de manter a base das épocas passadas, a Académica liderada por Gunga Fonseca foi buscar alguns dos melhores atletas a actuar na ilha de Santo Antão. Começando na baliza, os “estudantes” já têm Nuzuca e Valdo juntando-se agora Dinney (ex-Lajedos) melhor guarda-redes e melhor jogador do campeonato do Porto Novo da época passada. No eixo defensivo, ainda chegou o jovem defesa central Maky proveniente da Fiorentina.

No meio-campo vindos do Mindelense, chegaram o médio defensivo e internacional cabo-verdiano Dario e também o médio criativo Talisca, jogadores que já representaram a “Micá”. Na parte ofensiva, Gunga foi buscar o melhor marcador da Região Sul da época passada, Nélson que, ao serviço do Sanjoanense, apontou dezassete golos. Júnior Kuentxa após empréstimo de uma época no Sporting, está de regresso.

Da Zona Norte de Santo Antão, chega Gogol ex-Sinagoga, melhor jogador do campeonato daquela região na última época. Também da Zona Norte chega Gil ex-Rosariense, campeão da segunda divisão e vencedor da Taça Norte, uma das figuras em destaque na grande época do conjunto “Rosa”. Do campeão regional Norte, o Paulense, a grande referência do ataque Rony também é reforço para a nova época da “Micá”.

A Académica perfila-se novamente como sendo o candidato principal para a conquista de mais um título na Zona Sul de Santo Antão, onde já vai em sete o número de títulos ganhos de forma consecutiva e, certamente, os olhos estão voltados para uma proeza no Campeonato Nacional onde tem feito boas prestações, mas o título tem escapado aos comandados de Gunga.