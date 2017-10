PAICV abre ano político em São Vicente

27/10/2017 00:09 - Modificado em 27/10/2017 00:09

Abertura do ano político em São Vicente sob o lema “novos horizontes de esperança para Cabo Verde e São Vicente”.

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde faz, esta sexta-feira, a abertura do ano político em São Vicente, num encontro alargado com militantes, simpatizantes e amigos do partido, dessa região política.

Reunião da Comissão Política Regional, alargada ao Secretariado, Conselhos de Sectores, Coordenadores dos grupos de base da região política de São Vicente, de manhã e à tarde, conforme adianta o partido.

Além da abertura do ano político, o partido vai ainda realizar um “assalto amarelo na zona do Lazareto, bem como contactos e reuniões com a comunidade local”, no sábado, 28. O objectivo é mobilizar a comunidade do Lazareto para o projecto político de 2018.

Em nota de imprensa do PAICV, esta abertura “tem como objectivo, este ano, e de acordo com as orientações nacionais, debruçar-se sobre os desafios que se colocam ao País, mormente com os graves sinais que vêm sendo emitidos pela actual governação, e ao Partido nos planos da organização e funcionamento das estruturas, do seu desempenho a nível parlamentar e do papel que deve desempenhar a nível das suas representações nas assembleias municipais”.

27 de Outubro, pelas 18 horas, no Auditório do Centro Cultural do Mindelo.

O acto contará com a presença do Secretário-Geral do PAICV, Julião Varela, que o vai presidir.