Teodoro Monteiro apresenta a sua candidatura à presidência da UCID

27/10/2017 00:06 - Modificado em 27/10/2017 00:06

Engenheiro Teodoro Monteiro apresentou esta manha, 26 outubro, a sua candidatura a presidência da União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, para as próximas eleições.

Sob os pilares “Executar, Decidir, Fazer” Teodoro Monteiro, natural da ilha de São Antão, pretende descentralizar o poder do partido, que se encontra atualmente centrado em São Vicente. A intenção é fazer com que o partido ganhe mais força a nível nacional regionalização politica da UCID, com dinamismo próprio para alavancar o desenvolvimento da UCID e de Cabo verde.

O poder real estará nas bases, ou seja nas regiões. A direção central, o elo de coordenação e ligação entre as diferentes regiões. Não estará centralizado na mão de poucas pessoas.

Nascido em Colculi em 1954, viveu boa parte da sua vida na Europa, tendo fixado residência na Noruega em 1872, onde fundou e foi presidente da Associação cabo-verdiana de Oslo, com o objetivo de mobilizar e preparar os cabo-verdianos para uma eventual independência de Cabo verde.

Integrou-se na UCID em 1978, logo a seguir a sua fundação. No partido desempenhou as funções de delegado de zona, secretario para a Escandinávia e Secretario Geral Adjunto.

Fez parte ainda da direção do Norwegian Council for Africa e outras organizações internacionais

Depois da abertura politica deixou as atividades de alto nível do partido e ficou a desempenhar a função de responsável politico da UCID na Escandinávia.

Em 2013 foi eleito novamente membro do Conselho Nacional da UCID no congresso do partido.

Em 2015 regressou a Cabo Verde e tomou parte nas eleições legislativa, organizou as autárquicas, sendo eleito deputado à Assembleia Municipal de Ribeira Grande.