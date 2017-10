Faleceu no HAN o jovem baleado na zona de Eugénio Lima

27/10/2017 00:00 - Modificado em 27/10/2017 00:00

O estado da vítima era bastante crítico. Mesmo com intervenções cirúrgicas, os médicos não conseguiram salvá-lo.

O jovem de 26 anos foi atingido com quatro balas na noite do dia 22 de Outubro no bairro de Eugénio Lima, Praia. Não se sabe o paradeiro dos autores do crime que ainda não foram identificados.

Segundo apurou o NN, o jovem foi conduzido ao Hospital Agostinho Neto onde foi submetido a uma intervenção cirúrgica.

A vítima permaneceu hospitalizada em estado crítico durante três dias, mas acabou por não resistir e foi enterrada na tarde de quarta-feira.

Porém, o caso continua sob investigação das autoridades policiais