Brava: Funcionário da ELECTRA cai de um posto de iluminação e é evacuado para Hospital do Fogo

26/10/2017 23:52 - Modificado em 26/10/2017 23:52

O funcionário teve ferimento grave na cabeça e um fratura exposta num dos braços. A vítima foi evacuada para o Hospital da ilha do Fogo na tarde de quinta-feira, 26.

Tudo aconteceu no início da manhã , 25 na vila de Nova Sintra, ilha Brava. Quinzinho sofreu um acidente de trabalho quando encontrava-se no topo de um posto fazendo manutenção, juntamente com outros colegas.

O posto de iluminação caiu levando consigo o trabalhador. O embate foi forte tendo provocado ferimentos na cabeça e num dos braços.

Devido a situação o mesmo deverá ser evacuado do Hospital Fogo e Brava para o Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia.