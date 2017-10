Jovem acidentado na ilha do Sal internado no HAN precisa de apoio

26/10/2017 23:27 - Modificado em 26/10/2017 23:55

O desespero da mãe de Abimael Lima, de 18 anos, acidentado na ilha do Sal, chegou a comunicação social. Joselita Dias Cruz não sabe mais o que fazer para minimiza o sofrimento do filho que se encontra há três meses internado numa das camas do Hospital Agostinho Neto.

Abimael Lima, foi evacuado para o Hospital Central na Praia apos ter caído de uma viatura na zona de Terra Boa, ilha do Sal. Há três meses que o jovem encontra-se imóvel devido a fraturas na bacia e fraturas e nas pernas.

A mãe, Joselita Dias encontra-se aflita, pois diz passar por momentos difíceis com falta de apoio. Devido ao estado de saúde a vitima já foi submetido a quatro cirurgias, contudo precisa usar fraldas e as condições económicas são bastante fracas.

Entristecida a mãe conta que teve um dia que o precisou colocar saco de lixo porque não havia fraldas. “Para mim foi uma tristeza, uma humilhação…sem contar com os momentos de fome e sem tomar banho”.

Outra situação que a deixa indignada é o fato do caso ainda não ter dado entrada ao Tribunal e de ninguém ter sido responsabilizado pelo acidente.

A entrevistada, mãe de cinco filhos foi obrigada a deixar o filho sob cuidado de pessoas de boa vontade para regressar a ilha do Sal sob pena de perder o emprego.

Joselita afirma ter pedido ajuda em várias portas embora, nenhuma ate então abriram. Sem salário há três meses, a mãe de Abimael, desesperada e sem apoio veio a comunicação social solicitar ajuda da sociedade no sentido de minimizar o sofrimento do filho.

“Meu filho precisa de ajuda, sinto-me impotente, por isso vim pedir ajuda do povo cabo-verdiano dentro e fora do país”.