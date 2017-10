Miss Cabo Verde envia mensagem de agradecimento ao povo Cabo Verdiano

26/10/2017 23:23 - Modificado em 26/10/2017 23:23

A beldade, Cristilene Pimenta encontra-se entre os 130 países presentes no Miss World, na China, onde deverá participar do Miss Mundo, isto após enfrentar várias dificuldades para sair do país devido a falta de apoios, a miss mindelense demostra seu orgulho e amor a Cabo Verde.

Uma vez conseguido, a eleita Miss CPLP apropria-se das tecnologias para enviar mensagem de agradecimento a todo o povo cabo-verdiano e todos quanto os apoia nesta caminhada.

Obrigado Cabo Verde

Obrigado Senhor Primeiro Ministro e toda a equipa.

Obrigado Ministro da Cultura e Industrias Criativas Abraão Vicente

Obrigado por patrocinaram a Miss Cabo Verde Cristilene Pimenta a estar presente no concurso Miss Mundo 2017.

Obrigado Ministério dos Negócios Estrangeiros

Obrigado Embaixada de Cabo Verde em Portugal

Obrigado Sr. Presidente do AMICACHI

Obrigado a todos que me tem apoiado nesta caminhada.

I LOVE CABO VERDE