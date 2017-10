Hot! Elsa Hosk em versão bailarina para a Lui Magazine

26/10/2017 01:48 - Modificado em 26/10/2017 01:48

Top sueca estrela ensaio pra lá de sensual vestindo peças do universo da dança

Barbara Palvin não é a única top a emprestar sua beleza para a nova edição da Lui Magazine. Nesta quinta-feira (08.12), a publicação divulgou imagens de um ensaio estrelado por Elsa Hosk – do tipo de tirar o fôlego!

Vestindo peças do universo da dança, a top sueca surge mais sexy do que nunca exibindo as curvas esculturais que a elevaram ao posto das modelos hot hot do mundo. Comprove nesta página.