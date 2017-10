Ex de Tyga posa nua em ensaio à la Kim Kardashian

26/10/2017 01:37 - Modificado em 26/10/2017 01:37

Demi Rose, 21, parece estar decidida a alcançar o status de sex symbol das Kardashians. Em novo editorial do fotógrafo Danny Desantos, a ex namorada de Tyga posa comopletamente nua com o corpo dourado, em uma série de fotos que lembram um ensaio recente de Kim Kardashian. O que será que Kylie Jenner pensa disso?