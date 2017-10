Especialista revela a maior ameaça para todos os tipos de relação

26/10/2017 01:28 - Modificado em 26/10/2017 01:28

Descubra qual é o ‘assassino silencioso’ que pode estar a acabar com amizades e amores

Problemas financeiros, emocionais, de intimidade ou fidelidade, são apenas alguns problemas que podem assolar as relações amorosas.

Mas, segundo o escritor Derek Harvey, a maior ameaça para todas as relações não é nenhuma das supra-mencionadas, mas sim, as expectativas.

Segundo ele, ter expectativas demasiado altas, e que depois não são atendidas, mata mais relações do que qualquer outra coisa.

“Eu vi a dor e a frustração que se desenrolam com expectativas insatisfeitas, não apenas no casamento, mas em todos os relacionamentos”, disse o escritor ao Inspire More. “É um veneno mortal que flui para o coração e causa estragos nos relacionamentos”, destacou.

Como reporta o Independent, James Preece, coach de relacionamentos, também concorda: “expectativas não correspondidas são um grande assassino de relações”.

E revela porquê: “As pessoas tendem a entrar em casamentos ou relações de longo prazo com a expectativa de que a outra pessoa mude a forma como é. Pensam que com o tempo conseguirão moldá-las. Isto só leva a desilusão e raiva”.

Como conselho para contornar as expectativas irrealistas, sugere “trabalhar em equipa”, estabelecendo objetivos e trabalhando para os alcançar em conjunto.