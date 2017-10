Ricardo Gomes marca e salva Nacional da Madeira ao cair do pano

O internacional cabo-verdiano Ricardo Gomes foi a figura de destaque no jogo disputado na tarde de quarta-feira, entre o Nacional da Madeira e o Sporting B para a segunda liga portuguesa, ao sair do banco e a apontar já nos minutos finais do jogo o golo que deu o empate caseiro à sua equipa.

Em jogo a contar para a décima jornada da segunda liga portuguesa, o Nacional da Madeira, equipa onde milita o internacional cabo-verdiano Ricardo Gomes, enfrentou o Sporting B no seu reduto e conseguiu um empate graças ao tento apontado pelo avançado cabo-verdiano à passagem do quinto minuto de tempo extra.

Num jogo onde Ricardo Gomes começou no banco de suplentes, Rafael Leão inaugurou o activo logo à passagem do segundo minuto de jogo a favor do Sporting B. O internacional cabo-verdiano entrou na segunda parte, aos sessenta e dois minutos, e foi o pé do “Tubarão Azul” que salvou os “Rubro Negros” de mais uma derrota neste campeonato ao cair do pano, praticamente em cima do apito final do árbitro do encontro. Num jogo em que no mesmo minuto do golo do cabo-verdiano, Kaká do Nacional e Demiral do Sporting B foram expulsos.

Com este golo, Ricardo Gomes chegou aos quatro golos apontados no campeonato da segunda liga portuguesa. O Nacional da Madeira ocupa a quinta posição do campeonato com 18 pontos conquistados, menos quatro que o líder Académico de Viseu que tem menos um jogo disputado.