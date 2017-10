Santa Cruz: Encontrado corpo de um homem em avançado estado de decomposição

26/10/2017 01:20 - Modificado em 26/10/2017 01:20

O corpo de um homem em avançado estado de decomposição foi encontrado numa ribanceira em Ponta Belém, Santa Cruz, Santiago, na manhã desta quarta-feira, por volta das 10:30 h. A Polícia Judiciaria foi accionada para ir ao local para fazer o levantamento do corpo.

O achado foi feito por populares que passavam pelo local onde o corpo foi localizado. A Polícia foi accionada na tentativa de identificar a vítima e as causas em que o possível crime tenha ocorrido.

Testemunhas contaram que ao chegarem a uma rua depararam-se com o corpo. As autoridades formam accionadas imediatamente. No local, as autoridades encontraram o corpo em avançado estado de decomposição, não sendo possível a identificação visual.

Conforme apurámos por uma fonte, a vítima tinha algumas escoriações superficiais num dos braços e pernas.

Ainda não temos nenhuma informação quanto à sua identidade. O homem estava sem documentos e, ainda de acordo com informações recolhidas no local, estava apenas vestido com a roupa interior masculina. Outras informações apontam para a suspeita de ser o corpo de um cidadão nigeriano que reside na cidade da Praia.

A polícia não fornece nenhuma informação sobre o caso. Devido ao estado do cadáver, desconhece-se a causa da morte, que deverá ser confirmada por meio de autópsia.