Treinador cabo-verdiano dá seus primeiros passos no futebol português

26/10/2017 01:15 - Modificado em 26/10/2017 01:15

Natural de São Vicente, Ricky Nelson conseguiu, na semana passada, o seu diploma de treinador de futebol da Federação Portuguesa de Futebol.

O treinador ainda jovem recebeu da entidade máxima que gere o futebol português o diploma de Curso de Treinador de Futebol UEFA, nível “C”, Raízes-Grau 1, após completar o estágio complementar requerido na equipa do Amora FC no campeonato nacional de juvenis durante a época desportiva 2016-17.

O treinador são-vicentino começou como treinador nos infantis do Arrentela, prosseguindo depois para o comando técnico da selecção cabo-verdiana em Portugal, onde conquistou muitos torneios. Na temporada transacta, Ricky fez parte da equipa técnica dos juvenis da Amora FC no campeonato nacional juvenil e, actualmente, desempenha funções de treinador principal no Juventude Sarilhense FC, clube afiliado ao Futebol Distrital de Setúbal.