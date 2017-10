Tony Medina lança “Ami Eh dPlus”, vol. 3

26/10/2017 01:11 - Modificado em 26/10/2017 01:11

Entre desafios, rimas e mensagens potentes, o rapper Tony Almeida destaca-se com composições próprias e promete evidenciar-se no panorama musical. O lançamento do seu terceiro trabalho intitulado “Ami Eh dPlus” Volume 3 segue dois volumes anteriores. O álbum com faixas musicais já se encontra disponível nas plataformas musicais.

Segundo este rapper, o nome foi escolhido com o objectivo de promover a imagem no início “desta indústria”, daí a frase “Ami Eh dPlus, em que dPlus é o grupo que represento”.

Nascido na cidade da Praia, Toni Medina perspectiva que este trabalho discográfico, irá dar um novo rumo e abrir novas portas à sua carreira. “O álbum é inovador, com originalidade em tudo, desde instrumentais ao lirismo e produção”.

Numa entrevista por email, o cantor que reside nos EUA fala sobre o álbum, a sua trajectória e os projectos futuros. Fala sobre si e o que o direccionou para a música.

Depois de quatro anos aposentado e focado noutros projectos pessoais, eis que nos apresenta agora algo de novo, uma vez que a imagem que tinha anteriormente acabou por se ofuscar um pouco, o que condicionou um pouco a divulgação do trabalho, mas que acabou por ser resolvido com um plano bem apresentado e um bom trabalho de marketing, explica Medina.

Questionado sobre a recepção do trabalho, acredita que está a ter uma boa aceitação, uma vez que tem recebido “bom feedback, boas críticas e mensagens positivas”. Contabilizado em termos de downloads e streams através do Spotify e Apple Music, diz que em apenas um mês conseguiu ultrapassar as suas expectativas e alcançou cerca 5000 streams. “Com isso, acho que o meu trabalho está a ser recebido da melhor maneira possível”.

Noticias do Norte – Qual é a mensagem que traz e quais as características deste álbum?

Tony Medina – O álbum em si transmite mensagens de motivação, positividade, companheirismo, amor, amizade e determinação para além de tudo.

Explica ainda que não é um guião de vida, mas sim uma “tábula rasa com experiências gravadas”.

Uma das principais características do álbum advém do facto das faixas se relacionarem entre si, explica o jovem de 25 anos. “E outra característica, acredito que é a combinação entre produtores, onde cada um conseguiu adaptar o seu estilo de produção de acordo com o tema em que eu queria retratar e o estilo de música e, com isso, conseguimos definir uma estrutura forte para o álbum e para cada faixa”.

O que o diferencia dos outros volumes é que este é uma evolução, não só a nível de produção, como também possui focos diferentes”. Acho que a principal diferença entre os projectos anteriores e este é o destino da mensagem.

Passo a explicar:

No volume 1, concebido no Texas, nos EUA, estava a fazer pilotagem e acabei por desistir, pois, consegui demonstrar mais a minha entrada neste mundo da música com uma ideia e percepção diferente e estabelecida após deixar o sonho de pilotagem para trás.

No volume 2, tentei mostrar uma parte crítica de mim, duvidando de tudo, com mensagens que encorajavam a pessoa a analisar todos os aspectos de um certo assunto.

Com o conceito dos dois projectos já definidos, foi possível conceber o “blue-print” para este terceiro projecto onde retrato a minha forma de solucionar ou de lidar com problemas que surgem na vida de qualquer um, com o objectivo de criar uma motivação ou uma força para superar qualquer barreira.

NN – Como foi o processo de concepção deste trabalho?

TM – O processo de mixagem e masterização foram feitos por mim e alguns dos instrumentais também, juntamente com outros colegas. Sempre fui curioso, sempre quis saber como é que se faz em vez de pagar para fazer e, isso fez com que eu me focasse numa coisa só, os meus trabalhos e o meu estúdio.

Foi um processo longo, cerca de 4 anos a ser produzido em cada detalhe. Foram várias noites a trabalhar, diversas horas extras de esforço dedicado ao trabalho em vez de serem dedicadas à casa ou à minha relação.

NN – Se pudesse definir este álbum numa frase, qual seria?

Descrever o álbum numa frase só… seria “Uma tábula rasa com experiências de vida comuns e respostas pessoais com o objectivo de motivar o próximo”.

NN – Diz que sonhava ser piloto, mas acabou por abandonar o sonho e agora vive outro, a música. Conte um pouco a sua trajectória, desde que descobriu o rap e começou a escrever os primeiros versos até agora.

Desde pequeno que sempre gostei de uma boa actuação, não só por causa da música mas também pelo carisma e a auto-estima demonstrada ao executá-la ou exercê-la. A música sempre serviu como um meio de demonstrar algo. E usava-a sempre com os meus pais quando queria algo, improvisava algo no momento e sempre conseguia o que queria, a não ser que o caso fosse sério (risos).

Acredito que foi aos 10 anos que me apaixonei completamente. Não só pela música mas também pela multimédia. O hip-hop, no momento, não tinha grande importância para mim. Sempre fui uma pessoa aberta e recebia qualquer estilo musical de ouvidos abertos.

Na família, o único músico era o meu tio/avô, Frank Mimita, que atingiu patamares altos.

NN – O que o levou a escolher o género Hip Hop?

O que me levou ao rap… o Loreta tem uma frase em que numa das faixas diz “Rap katem regras”… Identifiquei-me muito com a verdadeira definição do RAP por ser um género musical livre e que representa factos reais.

O principal factor é a liberdade e o conforto de expressar o que sinto quando um estilo é diferente. Não há como não se apaixonar por metáforas e comparações analógicas num ritmo e batida.

NN – O que o motiva como artista?

O meu dia-a-dia em si é uma fonte de inspiração. Faço sempre com que seja diferente, em que todos os dias tenho de aprender algo de novo. Mas a principal fonte é a minha família, a sua história, os objectivos, a forma como preservam os seus valores e ideias. Tudo isso ajuda a identificar-me nesse ramo.

Meus pais sempre me suportaram e só agora acreditaram na minha carreira após verem os resultados alcançados pelo trabalho duro. Sempre achavam que isso deveria ser um hobby. E tentar provar o contrário não era fácil. Então decidi regressar à minha vida académica graduando-me em “Business” no Quincy College. Só assim consegui convencê-los que queria seguir a minha carreira.

NN – Quais são as suas influências na música?

Tenho uma lista enorme, recebo sempre qualquer estilo musical de braços abertos. Gosto muito do Anthony Hamilton, do Raul Midon, da Cesária Évora, do Vadu em que aprecio e admiro as suas mensagens e os seus trabalhos, o Stromae em que admiro a sua capacidade de produção musical. Estou sempre aberto a fazer um “update” nessa lista e adaptar-me a algo de novo.

NN– Planos para o futuro?

Seguir com a minha carreira musical e de produções de vídeos, onde já estamos registados com a marca dPlus Entertainment.

NN – Como vê o panorama musical em Cabo Verde, principalmente para os rappers?

Tem-se expandido abraçando novas categorias e estilos musicais gerando assim novas oportunidades. Actualmente, o hip hop – rap criol já tem uma posição própria no nosso mercado. O único problema é a falta de união entre os rappers/artistas. Apesar de ser uma indústria cheia de surpresas arrepiantes e negativas, devemo-nos unir e genuinamente suportar os nossos trabalhos. Uma coisa que sempre gostei, admirei e apreciei é o suporte que os artistas, de qualquer categoria musical, recebem do público de São Vicente.

Apresentação

O meu nome é Tony Medina. A minha paixão é a música e o vídeo. A capacidade de não só encantar uma pessoa ou uma audiência com melodias, harmonias e palavras com ritmos poéticos, mas também de ilustrar a nossa visão dando vida a cada detalhe do momento captado.

Nasci em Setembro de 1992 na Ilha de Santiago, Cidade da Praia. Sou de Achada Santo António e tenho 25 anos de idade.