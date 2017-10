“Ilha da Brava nome dado a um dos aviões da Binter gera polémica

26/10/2017 00:59 - Modificado em 26/10/2017 00:59

A Binter resolveu baptizar um dos seus aviões com o nome “Ilha Brava” isto, em homenagem à Ilha das Flores. Porém, muitos bravenses estão insatisfeitos considerando tratar-se de “gozo, tchacota, falta de respeito”, uma vez que a ilha não dispõe ainda de um aeroporto.

O que era para ser um elogio tornou-se motivo de descontentamento no seio da população bravense. Apesar da intenção ter sido uma homenagem à ilha da Brava, as opiniões divergem, pois nem todos concordam com a atribuição do nome ao avião da Binter.

A polémica instalou-se nas redes sociais.

Um dos internautas insatisfeitos, questiona “qual a razão de colocar o nome da ilha ao avião que nunca irá à ilha”.

Já David Zufina Veiga acredita tratar-se de um “normal reconhecimento à ilha”, contudo, discorda pois “o aparelho não deveria ter esse nome porque nunca irá voar para ilha” devido à ausência de uma pista.

E acrescenta: “Santo Antão também vai ser homenageado com o seu nome num dos aparelhos. Não é de se agradecer à empresa pelo reconhecimento ao invés de estar a manifestar ou repudiar um simples nome?”

Quanto à Binter, ainda não reagiu à polémica.