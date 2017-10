Liceu da Brava: Sete alunas desmaiam depois de “ ouvirem vozes”

26/10/2017 01:06 - Modificado em 26/10/2017 01:06

Casos de desmaios chegaram ao liceu da ilha da Brava. Um dos episódios aconteceu na tarde do dia 24, onde várias alunas do sétimo, oitavo e nono ano, gritavam e diziam palavras sem lógica, seguidas de convulsões.

À semelhança do Liceu Ludgero Lima em São Vicente e do Liceu do Coculi em Santo Antão os casos têm acontecido apenas com raparigas. As alunas não se lembram do que aconteceu, mas recordam-se de ouvir vozes antes do desmaio e acreditam em seres sobrenaturais.

A situação tem vindo a preocupar a comunidade escolar que se diz surpresa. Contudo, o director não confirma, mas promete tomar o pulso da situação.