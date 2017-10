É cabo-verdiano quem quer : Mitú Monteiro recebe passaporte diplomático

26/10/2017 00:43 - Modificado em 26/10/2017 00:43

A Câmara Municipal do Sal entregou ao kitsurfista Mitu Monteiro, vice-campeão mundial, o passaporte diplomático que lhe permite viajar sem depender dos vistos, numa altura em que Matchu Lopes , o campeão do mundo da modalidade, renunciou a nacionalidade cabo-verdiana para defender as cores de Espanha . Mitú diz que vai lutar para voltar a ser campeão do Mundo , mas admite que não é fácil ganhar ao amigo Matchu , pois conhecem muito bem, mas diz que vai ser interessante . Mas Mitú está feliz por representar cabo-verde dentro de água e na terra graças ao passaporte diplomático.