Cruzeiros do Norte escolhe Rainha de Bateria para o Carnaval 2018

26/10/2017 00:34 - Modificado em 26/10/2017 00:34

O tema é: “O meu amor incondicional ao Carnaval e à bandeira do meu grupo/minha escola de samba”. O desafio está lançado e agora é esperar para ver quem, entre as seis “beldades”, será a nova Rainha de Bateria.

Já estão seleccionadas as seis candidatas que vão disputar entre si o almejado posto de Rainha de Bateria do Cruzeiros do Norte. Edivania Ramos / Vany Ramos, actual Rainha de Bateria do Cruzeiros do Norte, é a detentora do título de Rainha de Bateria do Carnaval 2017.

A vencedora terá a responsabilidade de defender o título que pertence à sua agremiação.

No dia 11 de Novembro, o Hotel Porto Grande abrirá as portas para mais um evento carnavalesco. Depois de Monte Sossego, agora é a vez do terceiro classificado da festa do Rei Momo de São Vicente eleger a sua Rainha de Bateria.

O hotel irá acolher a quarta edição do concurso de Rainha de Bateria do grupo carnavalesco Cruzeiros do Norte. Um concurso que pretende eleger a Rainha de Bateria para representar o grupo entre Novembro de 2017 e 2018, para além do desfile do Carnaval.

A vencedora irá disputar o título de Rainha de Bateria do Carnaval de São Vicente em 2018.

Esta é a primeira vez que o grupo leva para concurso seis candidatas.