Itália em choque com ataque dos ultras da Lazio a memória de Anne Frank

25/10/2017 01:17 - Modificado em 25/10/2017 01:19

Os adeptos da Lazio de Roma são conhecidos pelo fervor com que acompanham a sua equipa. Ao longo dos anos também se notabilizaram por ligações a grupos de extrema-direita. No jogo deste fim de semana, alguns adeptos colaram autocolantes onde se vê Anne Frank vestida com a camisola da AS Roma.

É mais um episódio que envolve a Lazio com o racismo. No passado fim de semana, durante o jogo entre a Lazio e o Cagliari, um grupo de adeptos da equipa romana distribuiu autocolantes com o rosto de Anne Frank, uma das vítimas do holocausto nazi, a vestir a camisola da Roma. “Anne Frank anima a Roma”, podia ler-se no verso de cada autocolante.

As duas equipas dividem o estádio, tal como acontece com os clubes de Milão, e têm um longo historial de violência. O grupo “Os Irreduti” é uma das falanges de apoio mais conhecidas da Lazio, tendo-se notabilizado pela utilização de simbologia nazi durante os jogos da equipa onde alinha o português Nani.

