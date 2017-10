Praia acolhe VII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa em Cabo Verde

25/10/2017 01:10 - Modificado em 25/10/2017 01:10

Tem início esta quinta-feira, dia 26, na cidade da Praia, o VII Encontro de Escritores de Língua Portuguesa em Cabo Verde, sob o tema “À Margem da Literatura”.

O encontro em torno da língua portuguesa, veio contribuir para o diálogo e enriquecimento recíproco entre escritores dos diferentes continentes.

Participam no encontro escritores representativos e publicamente reconhecidos de todos os países de Língua Portuguesa.

O evento promovido pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa – UCCLA contará com a participação de 20 personalidades dos países de língua oficial portuguesa desde Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.

Para além do tema “À Margem da Literatura”, vão ser tocados os seguintes subtemas: “Novas Tecnologias de Imagem e a Internet” e “Influência das Novas Tecnologias nos Meios Jornalísticos e na Escrita”.

No âmbito do evento, haverá lançamento de livros, debates em torno dos temas, projecção de filmes e visitas diversas.

desporto

Arrancou a XIIª edição da Copa Futsal no Porto Novo 2017

O Polivalente 5 de Julho no Porto Novo é palco, mais uma vez, da Copa Futsal do Concelho organizada pelo grupo Dinamizador dos Desportos de Salão, uma prova que iniciou segunda-feira, 23 e tem a final agendada para o dia 02 de Dezembro.

Em cerca de um mês e meio, 20 equipas distribuídas por quatro grupos com cinco equipas cada, vão disputar o título de campeão de um torneio que, a par da Copa Futsal Ribeira Grande de Santo Antão, já é uma das maiores referências da modalidade na ilha.

De realçar que das vinte equipas, somente oito passam para a fase seguinte, ou seja, os quartos-de-final, seguindo-se as meias-finais e, posteriormente, a grande finalíssima. Os campeões em título, o Lagostinha, enfrentaram no jogo de abertura o Cariocas e venceram por 3-2. No outro jogo da noite, o Vilanovenses goleou a equipa do Explosão por 6-3. Jogos que contaram com uma grande moldura humana no apoio às respectivas equipas.

Os jogos vão decorrer de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas, sendo disputadas duas partidas por dia.