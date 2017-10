Jovem basquetebolista de Santo Antão estreia-se na convocatória do Obras Basquet

25/10/2017 01:13 - Modificado em 25/10/2017 01:13

Victor Andrade, de 17 anos, é natural da Ribeira Grande de Santo Antão e, no fim-de-semana, estreou-se na convocatória da equipa principal do Obras Basquet da principal liga Argentina.

O jogador de apenas 17 anos do Tarrafal da R. Grande de dois metros e três centímetros de altura, cumpre a sua formação na equipa jovem do clube e, este fim-de-semana, foi convocado pelo treinador principal, mas não saiu do banco na derrota por 82-78 frente ao Hispano.

Victor Andrade, filho de mãe cabo-verdiana e pai da Nigéria, vice-campeã africana, começou a sua formação na equipa do Rosariense Clube da Ribeira Grande tendo ingressado recentemente na equipa do Obras Basquet da Argentina, onde cumpre a sua formação. Nas costas, o poste cabo-verdiano carrega o número 16 e o sonho de uma internacionalização por Cabo Verde.