UCID apela pela atribuição de subsídios às famílias das vítimas do naufrágio do navio “Vicente”

25/10/2017 01:02 - Modificado em 25/10/2017 01:02

O deputado da UCID, António Monteiro, assegura que famílias das vítimas do naufrágio do navio Vicente estão vivendo “momentos difíceis” e, por isso, apela ao Governo urgência na atribuição do prometido subsídio às famílias.

Dois anos e nove meses se passaram após o trágico acidente que vitimou onze pessoas e deixou várias crianças órfãs e famílias sem amparo.

Sobreviventes e familiares das vítimas do naufrágio do Navio Vicente continuam envoltos em sentimentos de perda, de frustração e de revolta. Os familiares aguardam ansiosos pela atribuição do subsídio prometido pelo Governo.

Conforme o Governo já tinha anunciado, cada família vai ter direito a um subsídio de 20 mil escudos, mas tal atribuição só deverá acontecer em 2018.

António Monteiro lamentou o facto de, até ao momento, as famílias não terem recebido um tostão sequer. Para o deputado da UCID, é urgente acudir essas famílias que em Janeiro de 2015 sofreram com o desaparecimento de seus entes queridos, sobretudo, chefes de família.

O Presidente do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire, tranquilizou, prometendo resolver o assunto o mais rapidamente possível: “O Governo assumiu a responsabilidade social e política pelo sucedido, avançando com a indemnização e esperamos que esta situação se resolva o mais rapidamente possível”.