Vereadora Solange Neves : “ Já há mudanças mas vamos fazer mais “ / com vídeo

25/10/2017 00:51 - Modificado em 25/10/2017 00:51

Solange Rodrigues Neves, Vereadora da Câmara Municipal de São Vicente que comanda as pastas de Actividades do Mar, Mercados e Feiras e Juventude e Actividades Lúdicas, neste primeiro ano, faz um balanço positivo perspectivando, no entanto, melhorias para os próximos três anos com vários projectos que vão sair da gaveta.

Com várias actividades na agenda, promete trabalhar em prol da satisfação da população e diz que neste primeiro ano já se notam algumas mudança

Com foco na juventude garante que a Câmara tem feito muito em prol da juventude mindelense, sendo que o próximo passo da autarquia é a reactivação das associações e, consequentemente, a reabertura do Conselho Municipal da Juventude, que se encontra encerrado por falta de organização