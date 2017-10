Augusto Neves: ” António Monteiro é um oportunista e demagogo que julga ter uma varinha mágica ” (Vídeo)

24/10/2017 13:40 - Modificado em 24/10/2017 22:31

O presidente da Câmara Municipal de S. Vicente (CMSV), em conferência de imprensa esta manhã, sobre o caso de implementação de uma incineradora na lixeira de Ribeira de Julião, chama de demagogo e oportunista ao líder da União Cabo-Verdiana Independente e Democrática (UCID).

Augusto Neves lembra que a UCID esteve 12 anos na Câmara de São Vicente, com o pelouro do Ambiente e nunca sequer sonharam com incineradora de que fala agora António Monteiro.