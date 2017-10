Copa de África – Futebol de Cegos arranca esta terça-feira

24/10/2017 01:13 - Modificado em 24/10/2017 01:39

O Estádio Nacional na Cidade da Praia acolhe a partir desta terça-feira 24, a e Cabo Verde marca presença pela primeira vez.

O Comité Paralímpico Cabo-Verdiano está a cargo da organização da prova que vai ser disputada por quatro selecções: Cabo Verde, Egipto, Mali e Marrocos, actual campeão africano da modalidade.

Sob a orientação do técnico Paulo Tavares, a Selecção Nacional começa assim a dar os seus primeiros passos nesta modalidade e tem já a partir desta terça-feira, uma importante competição para disputar. Com tudo já preparado para o pontapé de saída, a cerimónia de abertura está agendada para as 17h00.