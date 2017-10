A vontade Matchu Lopes: Quiero ser español. Que seja!

24/10/2017 01:10 - Modificado em 24/10/2017 01:32

O campeão mundial de Kitesurf, Matchu Lopes, voltou atrás na sua decisão de continuar a representar Cabo Verde e já avançou com o pedido de nacionalidade espanhola.

Esta decisão foi avançada pelo próprio na sua página do Facebook onde, num vídeo oficial publicado, o atleta salense aparece com a bandeira da Espanha às costas, pedindo a nacionalidade espanhola.

O campeão do mundo de Kitesurf inicia o vídeo com a seguinte frase: “Chamo-me Matchu Lopes, sou campeão mundial de Kitesurf e quero ser espanhol”. Falando sempre em espanhol, o campeão ainda aponta que não vê a hora de levar as cores da Espanha aos quatro cantos do mundo e fazer o seu trabalho e ser Embaixador do Kitesurf.

Ora recorde-se que Matchu Lopes queixou-se publicamente há pouco tempo sobre os constrangimentos por representar Cabo Verde, sobre a logística dos vistos e da ausência de um passaporte diplomático, factor que poderia, na altura, levá-lo a desistir da ideia de pedir a nacionalidade espanhola.

O Primeiro-Ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, prometeu ajudar e, no dia 25 de Maio deste ano, Matchu recebeu o tão cobiçado passaporte diplomático, e mostrou-se muito satisfeito na altura. “Fiquei super contente. Há algum tempo que vinha sonhando com este passaporte diplomático. Já não vou passar por mais pressões nas fronteiras. Quando me deram a notícia não quis acreditar. Fiquei como uma criança quando recebe uma chupeta. Agradeço o Governo pela atribuição desse documento”, declarou na altura à Inforpress.

A verdade é que o campeão do mundo parece mesmo já ter o destino traçado que passa por envergar as cores da Espanha em detrimento das de Cabo Verde.