Pedido de Cabo Verde pode mudar regra na FIFA

24/10/2017 01:08 - Modificado em 24/10/2017 01:40

A FCF emitiu há pouco tempo um pedido à FIFA para que os jogadores possam actuar em mais do que uma selecção e eis que o jornal ‘O Jogo’ noticia que a entidade que gere o futebol mundial pondera neste sentido, para permitir esta mudança.

Segundo a mesma fonte, o Vice-presidente da FIFA, Victor Montagliani, deu a entender que uma das regras sagradas da organização pode ser flexibilizada, neste caso, permitir que jogadores possam actuar por mais de uma selecção profissional.

O dirigente diz ainda reconhecer que os problemas internos de alguns países que provocam o fluxo migratório entre países, podem abrir esta excepção e que foi pedido por Cabo Verde pois a maioria dos atletas cabo-verdianos nasceu em Portugal.

Neste momento, a entidade só permite a troca de nacionalidades no caso de atletas nos escalões jovens que disputaram partidas somente nos escalões de formação. Caso se confirmar tal mudança no seio da entidade que gere o futebol mundial, Cabo Verde poderá assim “pescar” muitas pérolas espalhadas pela Europa, principalmente no futebol português.