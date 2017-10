Batuque, Derby e Mindelense vencem na primeira jornada do Torneio de Abertura

24/10/2017 01:05 - Modificado em 24/10/2017 01:05

No jogo grande da jornada inaugural do Torneio de Abertura em São Vicente da 1ª divisão, este fim-de-semana colocou frente a frente os rivais do FC Derby e da Académica do Mindelo, num jogo que terminou com a vitória dos azuis e brancos por uma bola a zero.

O Derby arranca bem esta temporada com duas vitórias, sendo a primeira sobre o Mindelense na Supertaça com uma vitória por 2-1 que lhe valeu o primeiro troféu da época.

No domingo, a fechar a jornada, o campeão regional Mindelense venceu o Farense, formação que ficou pelo sexto lugar no regional da época passada por duas bolas sem resposta (2-0), enquanto que o Batuque, vencedor do Torneio de Abertura da época passada, bateu-se com o Ribeira Bote que foi o penúltimo do Regional, vencendo por 2-1.

A formação do Castilho, no regresso ao primeiro escalão do futebol no Mindelo, venceu o Salamansa pela vantagem mínima de 1-0.

O arranque da época futebolística em São Vicente teve início no fim-de-semana passado com a vitória por 2-1 do Derby sobre o Mindelense em jogo da Supertaça.

Classificação 1ª jornada

Mindelense, Batuque, Derby, Castilho – 3 Pontos

Académica, Salamansa, Ribeira Bote, Farense – 0 Pontos

A próxima jornada, a segunda, acontece nos dias 28 e 29 de Outubro:

Castilho X Farense

Mindelense X Salamansa

Batuque X Derby

Académica X Ribeira bote