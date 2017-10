Agente que baleou indivíduo na Várzea é reformado mas ficou com a arma

24/10/2017 01:02 - Modificado em 24/10/2017 01:02

Continua sob investigação o caso do antigo agente da polícia que baleou um indivíduo com quem teve uma discussão na passada sexta-feira na zona da Várzea, cidade da Praia.

De acordo com as investigações do NN, António é um antigo agente da Polícia Nacional, hoje na reforma. O agente terá ficado com a posse da arma. Porém, na passada sexta-feira na zona da Várzea, desentendeu-se com a vítima conhecida por Yoti.

O ofendido estaria sob o efeito de bebida alcoólica e terá provocado o ex-agente que revidou com dois tiros tendo um destes atingido uma das pernas e outro, de raspão, a testa.

A vítima conhecida como um indivíduo problemático devido ao uso abusivo do álcool, encontra-se hospitalizada mas, conforme nossas fontes, não corre quaisquer riscos de vida.