Kiki Lima: “ a exposição mostra como as mulheres são tratados por certos empregadores”

24/10/2017 00:51 - Modificado em 24/10/2017 00:51

Américo Silva, ex-presidente da Câmara Municipal do Paul, colocou um posto no seu FB onde escreveu o seguinte

“Estou, extremamente, revoltado, pela ofensa gratuita, grosseira e vil, como o pintor Kiki Lima pintou a mulher cabo-verdiana! Acredito e defendo a liberdade de expressão e é, justamente, por isso que, estou a manifestar o meu profundo desagrado pelo mau gosto do artista em relação a minha mãe, minhas irmãs, minhas filhas e a todas as mulheres do meu País!”

Este chorrilho de Silva tinha como alvo quadros do pintor Kiki Lima que pertencem a uma exposição sobre a equidade dos géneros ,emprego e assédio sexual. O NN falou com Kiki Lima , provavelmente o artista cabo-verdiano que mais tem valorizado a mulher e tem lançado com o seu pincel na tela cores de revolta , gritos das que não podem gritar , E a exposição EKIDADE foi mais um grito contra o assédio sexual . Américo não entendeu nada , portou –se como o sapateiro de Rembrandt : passou do chinelo