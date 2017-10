Economia espanhola sofre com a Catalunha

24/10/2017 00:13 - Modificado em 24/10/2017 00:13

Incerteza provocada pela Catalunha obriga Governo espanhol a baixar as expectativas de crescimento para 2018

A economia espanhola pode vir a crescer menos do que inicialmente esperado em 2018 devido à incerteza provocada pela Catalunha.

A vice-presidente do Governo espanhol, Soraya Sáenz de Santamaría, revelou, sexta-feira, que o Governo espanhol espera um crescimento de 2,6%

“(De acordo com o relatório do Governo espanhol) 2018 devia ser um bom ano para o crescimento e emprego mas os acontecimentos que estamos a viver na Catalunha fazem com que sejamos mais prudentes. De fato, se não houver uma solução rápida para este assunto, devemos baixar as nossas expectativas de crescimento económico para o ano de 2018,” afirmou Soraya Sáenz de Santamaría.

A número dois do Governo espanhol adiantou que as reservas de hotéis na Catalunha estavam a registar uma quebra de 20% a 30%.

No que diz respeito ao turismo, é de lembrar que, há aproximadamente um mês e meio, Barcelona e Cambrils foram alvo de ataques terroristas que provocaram a morte a 16 pessoas e feriram mais de 12