Economia chinesa cresce 6,8% no 3º trimestre

24/10/2017 00:11 - Modificado em 24/10/2017 00:11

No 3º trimestre deste ano, a economia chinesa, a segunda maior do mundo, cresceu 6,8%.

O número revela uma descida em relação aos 6,9% registados nos dois primeiros trimestres de 2017, mas está, no entanto, acima da meta fixada por Pequim.

Ainda assim, mantêm-se as preocupações de que grande parte do crescimento se deva à dívida, como alertou, esta quinta-feira, o Governador do Banco Central, Zhou Xiaochuan: “No geral, precisamos primeiro de evitar o risco causado pela inflação virulenta. A outra questão – que toda a gente está a par – é evitar o risco de correção aguda por causa de bolhas de ativos. Estas bolhas podem estar no mercado acionista, no mercado imobiliário, nas operações bancárias paralelas e nos derivados financeiros.”

Os analistas esperam um abrandamento económico, perante o reforço do controlo sobre os empréstimos bancários por parte das autoridades chinesas. O objetivo

