F*ck, Marry, Kill’. O que deseja para o seu próximo encontro?

24/10/2017 00:08 - Modificado em 24/10/2017 00:08

A app de encontros foi desenvolvida pelo estúdio português Build Up Labs.

Numa era de apps de encontros onde a maioria opta por um modelo semelhante ao Tinder, a ‘FMK’ (acrónimo de ‘F*ck, Marry, Kill’) surge como proposta do estúdio português Build Up Labs de forma a dinamizar este tipo de aplicações, recorrendo para isso ao conhecido jogo.

Em vez de ter uma pessoa sugerida de cada vez (como acontece no Tinder), a ‘FMK’ sugere três. É entre elas que deve escolher com quem gostaria de ter uma noite de sexo (F*ck), com quem gostaria de casar (Marry) e, por último, quem teria de matar (Kill). De notar que o ‘match’ entre os utilizadores não é feito apenas para quem escolha ‘F*ck’ ou ‘Marry’. As pessoas também serão compatibilizadas se ambas fizerem ‘Kill’.

A ideia é dar a todos os utilizadores a hipótese de terem um ‘match’ e criarem uma conversa a partir daí. Porém, o que acontece quando todos os candidatos(as) apresentados pela app não cumprirem com os parâmetros estabelecidos pelos utilizadores? Uma vez que têm sempre de ser atribuídas aos candidatos uma das três categorias, poderá ter de dizer que alguém é sexy quando, na verdade, não acha isso.

Ainda que o conceito tenha as suas falhas, a app poderá ser uma ‘lufada de ar fresco’ para quem procura experimentar algo novo dentro das aplicações de encontros. Acima pode ver um vídeo promocional da ‘FMK’ e, caso decida experimentar, poderá descarregar a aplicação da loja virtual do Android e do iOS.