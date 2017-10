Está a usar a roda do rato de forma errada, diz o alegado criador

24/10/2017 00:03 - Modificado em 24/10/2017 00:03

A ideia de Jack McCauley era que a roda servisse para entrar em aplicações. A ideia de Jack McCauley era que a roda servisse para entrar em aplicações.

O alegado criador da roda do rato e também co-fundador da Oculus, Jack McCauley, deu uma entrevista ao IGN onde diz que a sua (alegada) mais famosa criação é usada de uma forma como não pretendeu.

“[A roda do rato] não é usada como eu queria que fosse… Queria que fosse usada para seguir em frente numa aplicação. Podes ir na direção X e Y com um cursos, mas quis que conseguisses ir para lá”, tentou explicar McCauley.

Como nota o The Next Web, não é claro o que McCauley pretendia efetivamente com a roda do rato mas, a julgar pelas palavras co-fundador da Oculus é provável que servisse para entrar dentro de aplicações e aceder a algumas opções.