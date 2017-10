Kitsurf: Matchu Lopes avança com pedido de nacionalidade espanhola

23/10/2017 13:37 - Modificado em 23/10/2017 13:37

O cabo-verdiano Matchu Lopes, campeão mundial de kitesurf já avançou com o pedido de nacionalidade espanhola, para representar as cores de Espanha.

Informação avançada pelo próprio atleta na sua conta do instagram, num vídeo oficial aonde aparece com a bandeira espanhola aos ombros, apelando à nacionalidade espanhola.

No post de apresentação do vídeo, na sua conta oficial de Instangram, Matchu escreveu: ” Estou super contente de ter muito apoio neste projecto que me traz muitas expectativas”.

“Chamo-me Matchu Lopes, sou campeão mundial de kitesurf e quero ser espanhol”.

“Não vejo a hora de levar as cores de Espanha aos quatro cantos do mundo e fazer o meu trabalho e ser Embaixador do desporto de kitesurf”, diz falando sempre em espanhol.

Este vídeo oficial não deixa margens para dúdivas, de que Matchu quer passar a representar Espanha.

Em Maio deste ano, depois de se ter queixado publicamente sobre os constrangimentos com viagens internacionais por causa da logística de vistos, e da ausência de um passaporte diplomático, tendo na altura admitindo que isso poderia o levar a renunciar à nacionalidade espanhola, Matchu acabou por receber o tão almejado passaporte diplomático.

Agora, surge uma reviravolta que certamente muitos cabo-verdianos não estavam à espera.

Matchu está a um passo de trocar as cores de Cabo Verde pelas cores da bandeira espanhola, elevando o kitesurf espanhol ao mais alto nível.

Matchu Lopes sagrou-se campeão mundial de Kitesurf em outubro do ano passado e foi homenageado pelo Governo cabo-verdiano.

Na altura, o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, disse que o Governo cabo-verdiano iria criar “todas as condições” para que os atletas do país possam praticar diversas modalidades e marquem presença em grandes competições internacionais.