Falta de apoios condiciona participação da Miss CPLP no Miss Mundo

23/10/2017 00:31 - Modificado em 23/10/2017 01:08

Cristilene Pimenta, natural do Mindelo, foi eleita Miss CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no dia 16 de Setembro, em Lisboa

Num desfile de 12 candidatas, Cristilene Pimenta conseguiu superar as adversárias. A beldade natural de São Vicente foi a escolhida num grupo de 9 países que participaram no concurso (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).

É de realçar que Cristilene Pimenta é detentora também do título de Miss Jorge Barbosa 2015, Miss São Vicente 2015, Miss Inter-Liceu e Miss Cabo Verde 2016.

Na altura, a Câmara Municipal de São Vicente felicitou a Miss CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Cristilene Pimenta por, mais uma vez, ter colocado a nossa bandeira lá em cima.

Hoje, todavia, a sua participação no Miss Mundo está condicionada devido à falta de apoios. Cristilene tem menos de 24 horas para apresentar sua candidatura.

Nas redes sociais várias pessoas lamentam a situação e solidarizam-se. “É triste deparar-se com uma situação dessas no nosso país. Uma jovem talentosa que já deu provas do seu talento no palco/passarela”.

Onde está “Cabo Verde Riba Lá”? Tudo fachada.

FORÇA, sempre É e SERÁ nós MISS.