Ditadorzinho

20/10/2017 00:54 - Modificado em 20/10/2017 00:54

Hoje publicamos um post da página do FB de Gualberto do Rosário, o ministro que ensinou a Cabo Verde que o dinheiro cria-se e sonhou um Cabo Verde de sonho, cujos alicerces ajudou a semear. Mas eu sou suspeito para falar de GR , como se sabe . Mas volto sempre aos seus pensamento , mesmo simples como este onde traça o perfil de muitos ditatorzinhos que vamos dando “topadas” por todos os cantos da nossa administração publica , governo incluído.

ES

PENSAMENTO DO DIA

Num país que optou pela democracia mas em que a dependência dos cidadãos e empresas face ao Estado é uma lamentável realidade, o equilibrio na relação só se consegue se o titular de cargo público tiver fortes convicções no que respeita à Liberdade e uma ética adequada. De contrário, facilmente o agente público se converte num ditadorzinho mal-conseguido, escondido e escudado no poder de Império do Estado (que confunde com poder pessoal) e busca em várias formas de coação e chantagem resultados que são, em última instância, ilegítimos e pessoais.

A opção que fica aos cidadãos conscientes dos seus deveres e dos seus direitos é denunciar, lutar, resistir.

30/9 às 10:05