PAICV pede ao Governo para honrar os compromissos com a FRESCOMAR

20/10/2017 00:52 - Modificado em 20/10/2017 00:52

O PAICV, São Vicente acusou hoje o Estado, de colocar em perigo o investimento feito no Complexo de Pesca de Cova Inglesa (CPCI), no Mindelo, ao não honrar compromissos com a empresa concessionária, a Frescomar. Por outro lado acusa a Frescomar de arbitrariedade, indicando que a empresa conserveira não pode deixar de prestar um serviço público

A conserveira Frescomar recusou-se recentemente a receber produtos de pesca dos armadores de São Vicente, facto denunciado na quarta-feira pelo presidente da Associação de Armadores de Pesca (Apesc), João Lima.

Em conferência de imprensa, Alcides Graça, presidente da Comissão Regional de São Vicente do PAICV, apelou ao Governo para a resolução do problema, que passa por honrar o compromisso com a Frescomar, pagando o valor em dívida, segundo estipula o contrato de concessão, celebrado há mais de dez anos.

.

O responsável do PAICV pede ao Governo que resolva o problema pela via do diálogo, de modo a garantir a preservação de postos de trabalho e a tranquilidade dos armadores de pesca.