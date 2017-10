Orçamento de Estado prevê baixa do IUR

20/10/2017 00:45 - Modificado em 20/10/2017 00:53

Cabo Verde terá em 2018 um orçamento de Estado de cerca de 550 milhões de euros, num ano em que o Governo prevê baixar os impostos sobre rendimentos e estima um crescimento económico de 5,5%.

As linhas gerais do orçamento de Estado para 2018 foram apresentadas hoje, em conferência de imprensa, pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros, Elísio Freire, após a reunião semanal do executivo.

O documento prevê uma redução de 1% no Imposto sobre Rendimentos (IUR) para rendimentos até 80 mil escudos euros, a manutenção da dívida pública nos 132% do Produto Interno Bruto (PIB) e um défice de 3,1%.

Com um montante global de 60 mil milhões de escudos o orçamento do próximo ano representa um aumento em relação ao exercício orçamental deste ano, que era de 56 mil milhões de escudos .

O OE2018 prevê que o crescimento do PIB chegue aos 5,5% no próximo ano, acima das previsões do FMI e Banco Mundial que rondam os 4%.

Fernando Elísio Freire apontou a redução da carga fiscal como “uma das grandes medidas do orçamento”, adiantando que abrangerá 80% dos contribuintes individuais.