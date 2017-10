Amadeu Oliveira acusa juízes do STJ de colocar inocentes na cadeia

Em conferência de imprensa, na cidade do Mindelo, o Advogado Amadeu Oliveira, reiterou as críticas ao sistema de justiça, em particular a sessão de justiça do Supremo Tribunal de Justiça, onde acusa os juízes Benfeito Mosso Ramos, Fátima Coronel e Sara Boal de inserirem falsidades nos processo para colocar inocentes na cadeia.