O Fórum Global de Negócios em África no Dubai irá acolher 5 Chefes de Estado

19/10/2017 11:54 - Modificado em 19/10/2017 11:54

A quarta edição do fórum terá lugar nos dias 1 e 2 de Novembro no Dubai, tendo como entidade organizativa, a Câmara do Dubai. O fórum está preparado para atrair mais de 1000 delegados de alto nível

Segundo nota de imprensa enviado a este online, o 4.º Fórum Global de Negócios em África deverá receber cinco Chefes de Estado africanos, 12 ministros e mais de 1.000 decisores governamentais e empresariais de nível superior e especialistas da indústria quando o evento for realizado nos dias 1 e 2 de novembro de 2017, no Dubai.

O fórum, organizado pela Câmara de Comércio e Indústria do Dubai, será realizado com base no tema “África da Próxima Geração”. O evento de dois dias examinará as perspetivas económicas atuais para o continente e explorará as perspetivas do seu desenvolvimento, assim como oportunidades de investimento e o potencial para estabelecer parcerias entre as empresas africanas e os seus homólogos dos Emirados Árabes Unidos.

O evento reunirá participantes de alto nível como Paul Kagame, presidente da República do Ruanda; Danny Faure, presidente da República das Seychelles; Yoweri Museveni, presidente da República do Uganda; Ameenah Gurib-Fakim, presidente da República das Maurícias; e Edgar Lungu, presidente da Zâmbia; juntamente com uma longa lista de ministros, altos funcionários do governo, jovens empresários africanos, especialistas económicos e da indústria.

Hamad Buamim, presidente e CEO da Câmara do Dubai, observou que o momento do fórum é o ideal, já que África está a assistir a um aumento considerável das oportunidades de desenvolvimento e investimento lideradas pelo sector privado.

“O Fórum Global de Negócios em África deste ano está a atrair um público de nível superior sem precedentes, incluindo importantes chefes de Estado e ministros africanos, para discutir uma variedade de tendências-chave que deverão impulsionar a próxima fase de crescimento económico de África, assim como os desafios e oportunidades que os mercados de rápido crescimento no continente estão a assistir”, disse Buamim.

O evento de dois dias acolhe uma série de ministros de vários países africanos, incluindo Benin, Burkina Faso, Gâmbia, Gana, Malawi, Mali, Nigéria, Ruanda, Sudão, Uganda e Zâmbia.

Fundada em 1965, a Câmara de Comércio e Indústria do Dubai é uma entidade pública sem fins lucrativos, cuja missão é representar, apoiar e proteger os interesses da comunidade empresarial no Dubai, criando um ambiente comercial favorável, apoiando o desenvolvimento de negócios e promovendo o Dubai como um centro de negócios internacional.