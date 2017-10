“Vendê Voz” um coro de vozes que invadiu o Mercado Municipal para dar música

19/10/2017

O Mercado Municipal, um dos 18 espaços escolhidos em São Vicente para receber um espectáculo dedicado ao dia nacional da Cultura comemorada ontem, sob o lema “Cultura no coração das ilhas”.

De acordo com Director do Centro de Nacional de Artes e Design, esta ideia caiu bem para um espaço dedicado a venda de verduras de cultivo nacional. “Trazemos outro tipo de consumo, que é o consumo musical através deste coro do grupo coral da Escola Jorge Barbosa, trazer música dentro de um espaço que normalmente usamos para fazer compras”, explica Irlando Ferreira.

Na mesma sintonia do representante do Ministério da Cultura, os presentes e as vendedeiras mostraram-se satisfeitos com a “invasão” de vozes a cantar temas nacionais, como “Mindelo” “sodade”, e outros.

“Quando entraram a cantar e a tocar, foi como uma lufada de ar fresco, porque normalmente não acontece este tipo de coisas por aqui, a não ser a movimentação habitual de pessoas, gostei muito e gostaria de dizer que deveriam voltar mais vezes, se não o coro outros cantores, seria uma forma de atrair mas pessoas ao mercado”, diz Coia, umas das vendedeiras mais antigas do local.

As actividades estiveram espalhadas por diversos pontos da cidade, dezoito mais concretamente e, aconteceu durante todo o dia. “É satisfatório ver estas vendedeiras ouvindo essa melodia e acompanhar. São coisas que têm que acontecer de estarmos mais humanizados mais próximos de tudo aquilo que é uma dinâmica de uma cidade”.

“Cultura no coração das ilhas” uma forma de mostrar através da cultura pode-se forjar uma sociedade mais consciente, preparada e capaz de responder as demandas do próprio desenvolvimento social, cultural e económico e educativo do país.

Actividades decorreram em 18 espaços das 09 até esta meia-noite.