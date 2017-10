Avançado deixa Mindelense para representar o Palmeira do Sal

Patrick Lopes, conhecido por Djony e que representou o Mindelense nas últimas épocas, vai agora vestir a camisola da equipa do Sal e militar no campeonato salense.

Sobre esta mudança, o futebolista salienta que se trata de uma nova época desportiva e com novos desafios sem, no entanto, avançar muito mais acerca dos motivos da mudança de clube. O certo é que, neste momento, encontra-se numa fase de adaptação, conforme explica, pois, não é fácil chegar a uma equipa nova e adaptar-se imediatamente, para além do facto de haver uma cultura desportiva diferente, adianta este jovem natural de São Vicente.

Com 26 anos, diz que a sua motivação se deve ao facto de querer experimentar uma região desportiva diferente e de ter melhores condições, afirmando sem escorar o clube que representou na época passada. “A adaptação no Mindelense foi boa, acabei por ganhar muitos títulos tanto a nível colectivo como individual, porque representar o melhor de Cabo Verde é um desafio”.

Durante as duas épocas em que representou os campeões regionais de São Vicente conseguiu dois títulos de campeão regional e um nacional.

Da Ribeira Bote à Palmeira pretende, nesta nova época, ajudar o clube a ser campeão regional do Sal e, com muita humildade, conquistar o seu lugar no balneário e junto dos adeptos.

Além do Mindelense, Djony representou o Sport Clube Ribeira Bote e o Amarante de onde saiu rumo aos “encarnados”.