Rede social crioula solidária com o advogado Amadeu Oliveira

19/10/2017 03:00 - Modificado em 19/10/2017 03:00

As declarações do Advogado Amadeu Oliveira sobre a situação da justiça no país têm dado que falar durante esta semana, tanto é que seja a Ordem dos Advogados, seja o Conselho Superior da Magistratura Judicial reagiram a essas declarações. Este último abriu um inquérito para apurar as denúncias do Advogado Amadeu Oliveira sobre a alegada adulteração de provas no Supremo Tribunal de Justiça.

No entanto, este advogado conhecido pelas suas declarações um tanto polémicas, amealhou diversos seguidores que o apontam como exemplo a seguir ao denunciar tais factos, mostrando-se munido de muita coragem. É o que muitos internautas afirmam.

“A tua coragem, desde que coberta pela veracidade dos factos apontados, merecerá recompensa pública. Mas atenção, porque as denúncias feitas, tal como foram as do doutor Vieira Lopes, são de interesse público e, por isso, a Procuradoria-Geral da República deveria entrar e levar o assunto ao estado de esclarecimento”, diz um internauta em reacção às notícias veiculadas.

Também diante destas denúncias feitas pelo advogado durante um debate televisivo, muitos se mostraram chocados. “Nunca pensei que o nosso sistema Judicial pudesse estar assim mal-amado. Porém, o Dr. Amadeu Oliveira esteve muito bem, debatendo de forma clara e franca dentro das suas faculdades mentais e se se debateu assim, com franqueza, é porque está munido de provas”.

Quanto à situação do advogado que tem exercido ilegalmente a profissão, pois encontra-se suspenso por falta de pagamento das quotas, segundo a Bastonária, as declarações em sua defesa, por aquilo que está a tirar de debaixo do tapete e trazer à tona, são de apoio e indignação. “Porque é que se não pagar uma quota à Ordem dos Advogados, é proibido de exercer, se estudou e fez tudo para chegar onde está por mérito. Agora, como forma de retaliação, querem que deixe de exercer. É por isso que este país não vai para a frente”, remete outro internauta.

Esta quinta-feira, o advogado dará uma Conferência de Imprensa no Mindelo, para esclarecer alguns pontos e, quiçá, deitar mais achas na fogueira.