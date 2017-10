O estado da Justiça depois do tsunami provocado por Amadeu Oliveira / com vídeo

19/10/2017 03:02 - Modificado em 19/10/2017 03:02

O NN quis saber a opinião dos mindelenses sobre as declarações do advogado Amadeu Oliveira sobre o estado da justiça. Nem todos estão de acordo com a forma e modo que o advogado usou para fazer a denúncia . Mas todas acham que ele tem razão .