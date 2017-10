Madeiral: PJ aguarda teste de ADN para identificar ossada humana

19/10/2017 03:16 - Modificado em 19/10/2017 03:16

A Policia Judiciaria continua a não prestar depoimentos sobre as ossadas humanas que foram encontradas, no Domingo, na zona do Madeiral em São Vicente. Pois de acordo com fonte da PJ “não trabalhamos com acismos ou indícios, precisamos da confirmação. E com 99,9% de certeza, só mesmo o exame de ADN“. Para isso, este online sabe que a polícia cientifica mandou recolher “material genético “, pois para além do exame das ossadas é preciso material genético de familiares. O NN acredita que os indícios recolhidos no terreno terão fornecidos dados para a PJ procurar possíveis familiares

Uma linha de investigação seguida pelo NN defendeu que as ossadas podiam pertencer a alguma das pessoas dadas como desaparecidas em São Vicente ou alguém quem tenha desaparecido e não há registo desse desaparecimento. No terreno, e com base em fotografias feitas por populares, em depoimentos e os indícios encontrados no terreno, em particular uma saia e sapatos de senhora concluímos que os restos mortais pertenciam a uma mulher. Uma pesquisa na lista de pessoas desaparecidas mostrou apenas duas mulheres, Lutcha e Maria Alice. A primeira desaparecida em 2013 e a última em 2012. No terreno pastores da zona do Madeiral disseram ao NN que há algum tempo, que não conseguem precisar, costumavam ver uma mulher “ baixa e escura a passear por a”. Ela vinha e depois voltava “. Quando confrontados com a foto de Lutcha respondem que nunca viram essa pessoa. O NN não sabe se junto do corpo foram encontrados outros objectos como anéis, cordões que poderiam ser identificados por familiares. Mas, tudo indica que a linha de investigação seguida por nós é válida, mas que pode só o exame de ADN pode confirmar