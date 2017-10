Corte de esgoto: Dirigentes e funcionários da Frescomar querem que o problema seja solucionado rapidamente

18/10/2017 14:01 - Modificado em 18/10/2017 14:02

Dirigentes e trabalhadores da Frescomar organizaram esta manha, uma concentração pacífica e silenciosa em frente a Câmara Municipal de São Vicente, como forma de protesto da decisão da edilidade que efectou no domingo passado, ao corte de esgoto da empresa, que os tem impedido de trabalhar.

A direcção da empresa, mostra-se indignado com esta situação, uma vez que a paralisação dos trabalhos afigura um “enorme prejuízo” à fábrica e a câmara precisa resolver esta situação, o mais rápido possível, porque a Frescomar é uma empresa que trabalha com cerca de 1200 funcionários.

Segundo a direcção da empresa, esta paragem forçada devido a decisão da Câmara Municipal, confere um prejuízo de 11 milcontos. E por isso quer uma explicação do porque do corte de esgoto à Frescomar, que aconteceu no domingo passado, sem qualquer justificação e que condiciona os trabalhos da empresa.

José Luís Monteiro relembra que a câmara já havia agido de forma similar no passado e foi resolvido após terem saído a rua e terem reivindicado para que o problema fosse solucionado, o mais rapidamente possível, porque sem acesso ao esgoto a empresa não consegue trabalhar.

Revela que conseguiram trabalhar, ontem terça-feira e segunda, porque foi “sugado” o esgoto da fábrica. “Sem esgoto não podemos trabalhar e são centenas de pessoas que ficam parados sem fazer nada e o prejuízo só remonta e, enquanto não tivermos uma solução definitiva ao nosso problema, as operações ficam suspensas”, atira este director que assegura ainda que querem apenas uma explicação, que lhes é de direito, porque pagam os seus impostos e por isso a câmara não pode simplesmente cortar o acesso ao esgoto.

De acordo com este responsável, os detritos da fábrica actualmente estão canalizados para a Estação de Tratamento das Águas Residuais (ETAR) da Ribeira de Vinha e ainda ofereceu uma bomba a câmara de forma a facilitar este processo. Mas o esgoto doméstico tem que ser canalizado para a rede pública, assegura.