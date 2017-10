A casa mais procurada do Airbnb está em Portuga

18/10/2017 13:59 - Modificado em 18/10/2017 13:59

Está em Portugal aquela que, segundo a revista TIME, é a casa mais procurada no site da Airbnb. A Casa do Rio – Mar e Montanha, situada em Viana do Castelo, consegue acolher até quatro pessoas, tem uma cama, uma casa de banho e meia e três camas.

Segundo as análises estatísticas da Airbnb, este será o alojamento predileto dos seus clientes, tendo a referência sido guardado por mais de 26 mil utilizadores, todos eles com o intuito de a poderem visitar um dia.

Os preços variam entre os 60 e os 90 euros por noite, consoante a época.

“O que provavelmente torna a Casa do Rio tão desejável é a sua localização. Há caminhos junto à casa que levam os visitantes até às montanhas e um rio a correr perto de casa. Com uma caminhada de 30 minutos, os visitantes conseguem chegar a cascatas e, de carro, chegam à praia em 15-20 minutos”, lê-se na descrição do alojamento no site da Airbnb.

Fonte: Dinheiro Vivo